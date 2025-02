Incontro su Renato Barisani con documentario ‘Cuneo nel rosso’

Appuntamento il 10 febbraio alla Biblio-Mediateca ‘Ethos e Nomos’ di Napoli

Lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 17:30, alla Biblio-Mediateca ‘Ethos e Nomos’, in via Bernini, 50 – Scala B, Vomero, Napoli, in collaborazione con il Museo Minimo di Napoli e l’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania, è previsto il momento visivo – culturale di alto livello.

Incontro – omaggio sulla figura del grandissimo artista e maieuta Renato Barisani, che prevede la proiezione del documentario del regista Filippo Filetti ‘Cuneo nel rosso’, nonché un ampio meeting con interventi di Filippo Filetti, regista; Franco Lista, artista e architetto; Davide Guida, videomaker e regista; Maria Manna, artista; Roberto Sanchez, artista e Presidente ‘Museo Minimo’; Franco Zoleo, artista e architetto.

Modera Maurizio Vitiello, Vicepresidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania e critico d’arte.

Ingresso gratuito.