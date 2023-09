Incontro Sindaci area flegrea e Ministro Musumeci a Palazzo Chigi

L’impegno del Ministro a mettere a punto gli obiettivi fissati e individuare le risorse finanziarie

Realizzazione in tempi ristretti di un piano di analisi delle vulnerabilità del territorio redatto da Comune e Regione con fondi messi a disposizione dal Governo, per meglio comprendere quali potrebbero essere le ricadute del bradisismo sul patrimonio immobiliare flegreo, di Pozzuoli (NA) in particolare.

Poi un nuovo progetto di comunicazione per tenere informati i cittadini, gestito dalla Regione con fondi regionali e dello Stato, che preveda anche il coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie.

Inoltre: un programma di emergenza e delle vie di fuga aggiornato con esercitazioni da effettuare in collaborazione con la popolazione.

Infine, la Regione dovrà predisporre un ulteriore piano di verifica delle varie reti infrastrutturale del territorio flegreo: se ne farà carico il Governo dopo ulteriori incontri solo con la Regione.

Sono queste le linee guida emerse questa mattina, 13 settembre, a Palazzo Chigi al termine dell’incontro tra il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, i Sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, Bacoli, Josi Della Ragione, Quarto, Antonio Sabino, Monte di Procida (Giuseppe Russo, e il Sindaco di Città Metropolitana Gaetano Manfredi.

All’incontro erano presenti anche l’Assessore regionale alla Protezione Civile Mario Morcone, la Vice coordinatrice della Protezione Civile nazionale Titti Postiglione, la Direttrice dell’INGV Francesca Bianco, il Direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania Italo Giulivo, Giacomo Bandiera, Assessore al Governo del territorio del Comune di Pozzuoli, il consulente tecnico del Comune di Pozzuoli, Roberto Castelluccio, i deputati Antonio Caso, Michele Schiano, Roberto Speranza e il Senatore Sergio Rastrelli.

Ha detto il Sindaco di Pozzuoli, Manzoni, al termine dell’incontro:

Il Ministro ha condiviso le nostre preoccupazioni, ora serve un impegno comune per garantire maggiore serenità ai nostri territori, pur essendo consapevoli delle loro vulnerabilità, ma senza allarmismi e senza sottovalutare niente. Ho anche chiesto con forza al Governo di dotare l’Ufficio della Protezione Civile locale di nuove risorse e mezzi.

Il Ministro della Protezione Civile si è impegnato a convocare prossimamente le delegazioni delle città flegree a Palazzo Chigi per mettere a punto gli obiettivi fissati e individuare le prime, necessarie risorse finanziarie.