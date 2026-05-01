Incontro con la fotografa Francesca Tilio al Museo Arturo Ghergo

Appuntamento il 3 maggio a Montefano (MC)

Riceviamo e pubblichiamo.

Nell’ambito della mostra ‘Paesaggi generativi’, attualmente in corso presso il Museo Arturo Ghergo di Montefano (MC), si comunica che domenica 3 maggio 2026, alle ore 18:00, la fotografa jesina Francesca Tilio sarà presente in museo per un incontro con il pubblico, offrendo ai visitatori e agli estimatori del suo lavoro l’occasione di dialogare direttamente con l’artista.

L’incontro rappresenta un momento di particolare interesse all’interno del percorso espositivo, poiché consentirà di approfondire i nuclei tematici e le linee di ricerca che attraversano l’opera di Tilio, nonché di comprendere più da vicino i processi ideativi e formali che ne sostengono la pratica fotografica.

In un tempo in cui la fotografia contemporanea tende sempre più a configurarsi come dispositivo relazionale e spazio di interrogazione critica, la presenza dell’artista assume il valore di un’apertura ulteriore, capace di arricchire l’esperienza fruitiva con una dimensione dialogica e partecipativa.

La mostra, inaugurata il 19 marzo 2026 e inserita nel progetto ‘Dialoghi del presente’, a cura di Andrea Carnevali, presenta un corpus di opere realizzate tra il 2013 e il 2026, restituendo la coerenza di una ricerca che si distingue per rigore formale, profondità emotiva e tensione etica dello sguardo.

L’allestimento, sobrio e calibrato, invita a una fruizione lenta e meditata, nella quale le immagini si impongono per la loro intensità silenziosa e per la capacità di evocare paesaggi interiori, relazioni sospese e presenze fragili.

In tale contesto, l’incontro del 3 maggio rappresenta un’opportunità preziosa per entrare nel vivo di una ricerca che ha saputo oltrepassare i confini della rappresentazione documentaria, approdando a una dimensione più stratificata e introspettiva.

La presenza di Francesca Tilio offrirà, dunque, al pubblico un momento di confronto diretto, nel quale la fotografia si farà non soltanto immagine, ma occasione di pensiero condiviso.

Informazioni

Museo Arturo Ghergo

Piazza Bracaccini

Montefano (MC)

Per informazioni e prenotazioni:

effettoghergo@gmail.com

tel. 347-1422378

www.festivalarturoghergo.com/museo-ghergo/