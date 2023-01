Incontro con il cast di ‘Nuda’ al Teatro Verdi di Salerno

Appuntamento di ‘Giù la maschera’ il 20 gennaio a Salerno

Daniele Finzi Pasca ed il cast dello spettacolo ‘Nuda’ saranno i protagonisti dell’appuntamento di ‘Giù la maschera’ in programma venerdì prossimo 20 gennaio alle ore 18:30 presso il foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi in via Roma a Salerno.

L’incontro, aperto al pubblico ed alla stampa, sarà condotto dal giornalista Peppe Iannicelli e permetterà di conoscere la genesi, i segreti del dietro le quinte, i significati di uno spettacolo davvero luminoso ed acrobatico come nello stile inconfondibile di Daniele Finzi Pasca autore, tra l’altro, di alcuni spettacoli del Cirque du Soleil.

Lo spettatore è coinvolto in un vortice di emozioni scandite da luci ed acrobazie che lasciano con il fiato sospeso per tutta la rappresentazione.

Lo spettacolo ‘Nuda’ resterà in scena fino a domenica 22 gennaio presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno nell’ambito della stagione di prosa organizzata dal Comune di Salerno in collaborazione con il Consorzio Teatro Pubblico Campano ed il sostegno della Regione Campania

La partecipazione a ‘Giù la maschera’ è libera e gratuita.