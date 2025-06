Incognito al Teatro Romano di Fiesole (FI)

Groove, soul ed energia pura: i pionieri dell’acid jazz e 40 anni di successi in una sera

Groove, soul, funk ed energia pura. E poi ‘Still A Friend Of Mine’, ‘Everyday’, ‘Deep Water’, solo per citare alcune hit. Incognito, ovviamente.

Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick e compagni saranno in concerto lunedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2025.

I biglietti – posti numerati da 28,70 a 46 euro sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana.

Pionieri dell’acid jazz, in oltre quarant’anni di carriera gli Incognito hanno allargato i propri orizzonti sonori, pur restando fedeli al proprio credo musicale: un sound da ballare ma anche da ascoltare, in cui la raffinatezza del jazz incontra la sensualità del soul-funk.

Musica coinvolgente, arrangiamenti ricchi di fiati e percussioni e un groove irresistibile sempre più orientato al contemporary R&B. Nel corso dei decenni, hanno piazzato 15 singoli nelle classifiche pop inglesi, incluse le loro versioni di ‘Always There’ di Ronnie Laws e ‘Don’t You Worry ‘Bout A Thing’ di Stevie Wonder.

La band ruota da sempre intorno alla figura e al talento di Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick, chitarrista e produttore originario delle Isole Mauritius. Come produttore discografico ha lavorato con artisti come Paul Weller, George Benson, Maxi Priest e Terry Callier, per non dire della collaborazione con Stevie Wonder e dei tanti giovani a cui Bluey si è dedicato.

Bluey spiega:

Per me la musica è un posto dove le persone si uniscono e quando fai ancora 200 concerti all’anno, significa che stai ancora vivendo l’età dell’oro.

L’Estate Fiesolana 2025 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura.

In collaborazione con at – autolinee toscane e con il sostegno di Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Sammontana, Bibi Graetz e Uovo del Casentino.