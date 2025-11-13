‘Inclusione al Centro’: UE e Regione Campania sostengono il lavoro

Un’opportunità per le imprese: formazione, inclusione e valore sociale

Generazione Vincente S.p.A., partner del progetto ‘Inclusione al Centro’ promosso dall’Azienda Speciale Consortile A.C.C.C. N19, invita le aziende del territorio a partecipare alla manifestazione di interesse per ospitare tirocini di inclusione sociale, realizzati con il cofinanziamento dell’Unione europea – Regione Campania (PR Campania FSE+ 2021/2027).

L’appuntamento è in programma il 18 novembre, ore 10:00, presso Palazzo Mastrilli, in piazza Garibaldi a Cardito (NA).

Saluti di benvenuto:

Sindaco di Crispano – Avv. Michele Emiliano

Sindaco di Cardito – Ing. Giuseppe Cirillo

Sindaco di Afragola – Prof. Antonio Pannone

Presentazione del Progetto ‘Inclusione al Centro’:

Azienda Speciale Consortile A.C.C.C. N19

Focus sulle tre azione: I Servizi Sociali, I Corsi di Formazione e i Tirocini di Inclusione

Smile Life Coop. Sociale – Referente di Progetto, Dott.ssa Cavaliere Luciana

Gangi Group Srl – Legale Rappresentante, Marco Pompeo Gangi

Generazione Vincente Spa – Referente di Progetto, Dott.ssa Valentina Sodano

Al termine dell’evento è previsto un coffee break.

Per info e contatti: 081/17559358

L’iniziativa è stata realizzata con il Co-finanziamento dell’Unione europea

Ospitare un tirocinio significa:

• accedere a percorsi formativi finanziati, con supporto tecnico e amministrativo garantito;

• valutare potenziali nuove risorse, attraverso un’esperienza diretta in azienda;

• rafforzare il proprio impegno sociale, contribuendo allo sviluppo del territorio.

Le aziende interessate saranno affiancate in ogni fase da Generazione Vincente e dai referenti del progetto, per una partecipazione semplice e strutturata.

Scopri come aderire all’avviso per le aziende: https://www.aziendaconsortilen19.it/?p=26411