Incidenti sul lavoro in Campania, sostegno 2024 ai figli delle vittime

È stato pubblicato ieri, 6 febbraio, sul BURC l’Avviso pubblico per la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della Legge regionale n. 13/2015 ‘Istituzione del fondo regionale per il sostegno socioeducativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro’.

Per il 2024 la dotazione finanziaria è di 100.000 euro.

Il contributo si caratterizza come ‘

una manifestazione di solidarietà della comunità regionale per le famiglie colpite dall’evento luttuoso, quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano per i giovani (art. 1 L.R 13/2015)