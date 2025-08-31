Home Lazio Regione Lazio Incidenti. D’Amato: Sabato di sangue sulle strade di Roma e del Lazio

Incidenti. D’Amato: Sabato di sangue sulle strade di Roma e del Lazio

Di
Redazione
-
incidente mortale

Il Consigliere chiede approvazione proposta di legge Lazio Strade Sicure

Riceviamo e pubblichiamo.

La sicurezza stradale è una vera e propria emergenza, troppi morti e feriti. È un sabato di sangue. Troppe vite e famiglie spezzate.

Chiedo che sia approvata la proposta di legge Lazio Strade Sicure, in modo da realizzare le azioni concrete previste e investire seriamente sulla prevenzione e l’educazione stradale.

Roma e il Lazio hanno la maglia nera in Italia e bisogna fare di più: non si può restare inermi davanti a questa mattanza.

Lo ha dichiarato il Consigliere regionale di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE