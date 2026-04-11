Incidente stradale in via Coroglio a Napoli

Minorenne alla guida di un’auto a noleggio si schianta contro un palo dell’illuminazione. Cinque e dieci giorni le prognosi per i feriti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Questa notte, alle 02:45, il personale della Polizia Locale di Napoli – UO Vomero è intervenuto in via Coroglio a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica vettura.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un autoveicolo condotto da un giovane di 16 anni e con a bordo altri tre passeggeri, tutti minorenni, procedeva a velocità sostenuta quando il conducente ha perso il controllo del mezzo.

L’impatto è avvenuto violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica, che è stato completamente abbattuto a causa della forza dell’urto.

Bilancio dei feriti e soccorsi

A seguito del sinistro, due dei quattro occupanti hanno riportato lesioni:

il conducente (16 anni): trasportato all’Ospedale Cardarelli, ha ricevuto una prognosi di 5 giorni;

un passeggero (17 anni): trasportato all’Ospedale San Paolo, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni.

Provvedimenti e messa in sicurezza

Gli agenti intervenuti hanno provveduto a identificare i giovani e ad affidarli ai rispettivi genitori. Per quanto concerne il veicolo, risultato essere un’auto a noleggio, lo stesso è stato riconsegnato al locatario.

A carico del locatario sono state elevate tutte le sanzioni previste dal Codice della Strada per l’incauto affidamento del veicolo e per le altre violazioni emerse durante i rilievi.

Sul luogo dell’evento è intervenuta tempestivamente la ditta incaricata della manutenzione dell’illuminazione pubblica per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata e del palo abbattuto.