Incidente aereo in Perù, morti 7 brianzoli: il cordoglio di Dozio

La Farnesina ha ufficializzato il decesso di due famiglie residenti a Monza e Seregno
Riceviamo e pubblichiamo.
Voglio esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di sette brianzoli vittime del tragico incidente aereo avvenuto lo scorso 1° agosto in Perù.
Queste le parole del Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia, dopo che la Farnesina ha ufficializzato il decesso di due famiglie residenti a Monza e Seregno a seguito dello schianto del velivolo aerodromo Maria Reiche, nell’area di Pueblo Viejo.
L’azzurro ha concluso:
Colgo l’occasione anche per esprimere la mia vicinanza ai parenti delle famiglie Angelucci e Gianturco in questo momento difficile a seguito di quanto accaduto nel Paese sudamericano nelle ultime ore.