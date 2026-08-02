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Incidente aereo in Perù, morti 7 brianzoli: il cordoglio di Dozio

Di
Redazione
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Jacopo Dozio

La Farnesina ha ufficializzato il decesso di due famiglie residenti a Monza e Seregno

Riceviamo e pubblichiamo.

Voglio esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di sette brianzoli vittime del tragico incidente aereo avvenuto lo scorso 1° agosto in Perù.

Queste le parole del Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia, dopo che la Farnesina ha ufficializzato il decesso di due famiglie residenti a Monza e Seregno a seguito dello schianto del velivolo aerodromo Maria Reiche, nell’area di Pueblo Viejo.

L’azzurro ha concluso:

Colgo l’occasione anche per esprimere la mia vicinanza ai parenti delle famiglie Angelucci e Gianturco in questo momento difficile a seguito di quanto accaduto nel Paese sudamericano nelle ultime ore.

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