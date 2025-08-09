Incidente A1, Giani a esequie volontari di Terranuova Bracciolini (AR)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha partecipato questa mattina ai funerali di Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23 anni, i volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini (AR) deceduti nel terribile incidente sulla A1 di lunedì 4 agosto.

Con loro è deceduto anche Franco Lovari, il paziente che si trovava a bordo dell’ambulanza e i cui funerali si svolgono presso la chiesa di Sant’Agata nella frazione di Campogialli.

Il Presidente Giani si è stretto al dolore dei familiari dei due volontari e della cittadinanza che, numerosissima, ha partecipato alla cerimonia funebre.

Ha detto:

È una ferita profonda per tutti noi, che oggi ci stringiamo in un abbraccio silenzioso e rispettoso alle famiglie e alle confraternite di appartenenza.

Gianni e Giulia non svolgevano semplicemente un servizio: avevano scelto di dedicare la propria vita agli altri. Il loro esempio resterà scolpito nella memoria di tutti noi, e li ricorderemo con infinita gratitudine e affetto.

La presenza di tutta la comunità di Terranuova dimostra quanto profondo fosse il legame con i due volontari che hanno perso la vita nell’adempimento del servizio di soccorso e assistenza delle persone malate.

Ho portato il mio cordoglio personale e di tutta la Toscana, che oggi qui rappresento, ai familiari delle vittime e a tutta la comunità di volontari e volontarie della Misericordia di Terranuova Bracciolini, che ho ringraziato per il contributo essenziale che offrono ogni giorno al nostro sistema sanitario.

Il mio pensiero commosso va anche a Franco Lovari, la terza vittima dell’incidente. Ai suoi familiari rivolgo il mio più profondo cordoglio.