Incentivi Camini, Pecoraro: Con 1,1 mln sblocchiamo pratiche in attesa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Con l’apporvazione del bilancio 2026, la Regione Campania ha stanziato 1.100.000 euro aggiuntivi per la liquidazione delle pratiche delle cittadine e dei cittadini attualmente in lista d’attesa del bando ‘Incentivi Camini’.

L’Assessore all’Ambiente Claudia Pecoraro dichiara:

Le risorse consentiranno di proseguire le istruttorie e accelerare i pagamenti, in attesa dei nuovi strumenti ministeriali, prossimi alla firma del nuovo accordo nazionale.

L’Assessore prosegue:

Abbiamo inoltre deciso di ampliare la misura estendendola non solo ai camini domestici ma anche alle attività di ristorazione, in particolare pizzerie e piccole imprese, che sono chiamate a contribuire alla transizione ecologica e che vanno accompagnate con strumenti adeguati.

L’obiettivo è duplice: ridurre le emissioni inquinanti e sostenere il tessuto produttivo locale, offrendo un supporto concreto alle piccole e medie imprese. Continuiamo a investire su politiche ambientali efficaci che uniscono tutela dell’ambiente e sostegno all’economia reale.