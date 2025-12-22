Incentivi alle micro e piccole imprese di Napoli

Pubblicato l’Avviso pubblico finanziato dai fondi ex L. 266/97

Il Comune di Napoli pubblica l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi economici a favore delle micro e piccole imprese, nell’ambito della Legge 266, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico locale, favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e rafforzare il tessuto produttivo cittadino.

L’Avviso ha una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro e si rivolge a imprese già costituite e imprese costituende, operanti in settori strategici per l’economia urbana, tra cui innovazione, artigianato, manifattura leggera, servizi alla persona, economia creativa e commercio di prossimità qualificato, escludendo i comparti già fortemente saturi.

Gli incentivi sono finalizzati a sostenere progetti di investimento sostenibili, innovativi e con ricadute occupazionali, attraverso un mix di contributo agevolato e quota a rimborso, in modo da accompagnare le imprese nella fase di avvio o consolidamento e rafforzarne la solidità economica.

Le istanze di partecipazione saranno valutate secondo criteri di qualità progettuale, sostenibilità economico-finanziaria, impatto occupazionale e coerenza con le finalità dell’Avviso e potranno essere presentate esclusivamente online, secondo le seguenti tre finestre temporali:

dal 23 dicembre 2025 al 23 gennaio 2026 dal 24 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026 dal 1° marzo 2026 al 30 giugno 2026



L’Assessore alle Politiche giovanili, al Lavoro e al Welfare, Chiara Marciani dichiara:

Con questo Avviso intendiamo offrire un sostegno concreto a chi vuole fare impresa a Napoli, in particolare alle micro e piccole realtà produttive e a chi sceglie di investire in innovazione, creatività e servizi di qualità. La Legge 266/97 rappresenta uno strumento importante per rafforzare l’economia di prossimità e accompagnare nuove idee imprenditoriali verso una crescita solida e sostenibile, capace di generare lavoro e valore per la città. La misura si inserisce in una strategia più ampia con cui il Comune di Napoli incentiva, attraverso diversi strumenti, le differenti componenti del tessuto imprenditoriale: le imprese tradizionali, le imprese sociali con il progetto NextNa, le start up innovative con il programma ‘VulcanicaMente 6 – Dal Talento all’Impresa®️’, i progetti di investimento nei settori della transizione digitale ed ambientale. Tale pluralità di interventi conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso tutte le forme di impresa, nella convinzione che ciascuna contribuisca, con modalità differenti, allo sviluppo sostenibile della Città.

L’Avviso pubblico, la modulistica e tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione dedicata a Lavoro e Giovani al link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55950