Incendio ZPS Castel Volturno. Fico: Massima attenzione dalla Giunta

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Esprimiamo preoccupazione per l’incendio che ha interessato alcuni terreni in località La Piana, a Castel Volturno.

Si tratta di un’area che è ricompresa nella Zona di Protezione Speciale, ZPS, di recente identificata dalla Giunta regionale.

L’origine e le circostanze del rogo non sono chiare e abbiamo, pertanto, deciso di sporgere denuncia contro ignoti auspicando che le dovute indagini possano chiarire i contorni di quanto accaduto.

Ribadiamo che il futuro pensato per quel territorio guarda alla tutela e alla valorizzazione di un habitat naturale di grande valore.

Qualora dovessero emergere profili di responsabilità, la censura di queste condotte sarà ferma; non arretreremo di un passo.