Incendio Viper, la vicinanza di Giani

Il Presidente costantemente aggiornato sulla situazione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente Eugenio Giani ha commentato l’incendio che da ieri sera sta coinvolgendo il Viper Theatre delle Piagge, a Firenze, ecco la dichiarazione del Presidente della Regione.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro senza sosta per domare le fiamme alla copertura del Teatro Viper di Firenze in via Pistoiese. Attivata anche la nostra Agenzia per la Protezione Ambientale.

Grazie a tutte le donne e gli uomini impegnati ed esprimo vicinanza al Viper e a chi lo vive, uno spazio di cultura e socialità.