Incendio Vesuvio, situazione in via di miglioramento

Permane pericolo reinnesco

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

I tre fronti di fuoco che hanno interessato il Vesuvio sono, al momento, sotto controllo. La situazione è in miglioramento, ma permane il rischio di possibili reinneschi sia lungo il perimetro che all’interno dell’area bruciata.

Lo comunica la Protezione Civile della Regione Campania, che sta coordinando le attività, al termine di una riunione finalizzata a fare il punto della situazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, l’Esercito italiano e il corpo dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni proseguono senza sosta sia da terra che da cielo, grazie all’impiego dei Canadair della flotta nazionale, degli elicotteri della Regione Campania e degli operatori dell’antincendio boschivo da terra.

La strategia attuata con il coordinamento della Protezione Civile regionale si sta rivelando efficace, in particolare, per la realizzazione delle piste tagliafuoco: l’Esercito ne ha già completate tre e la quarta è in via di ultimazione.

È stato predisposto anche per la notte il presidio con monitoraggio costante. Inoltre, grazie all’attivazione dello Stato di Mobilitazione Nazionale, è stato organizzato il cambio delle squadre a terra per domani e per i prossimi giorni.