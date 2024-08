Incendio Torre Spaccata, Righini: Incontro toccante con 2 ricoverati

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, su delega del Presidente Francesco Rocca, e il Direttore regionale della Protezione Civile, Massimo La Pietra, hanno fatto visita questa mattina, all’Ospedale Sant’Eugenio ai tre volontari della Protezione Civile e al vigile del fuoco rimasti gravemente ustionati durante l’incendio divampato nei giorni scorsi a Torre Spaccata.

L’Assessore della Regione Lazio, Giancarlo Righini, al termine della visita, ha spiegato:

Siamo venuti anche su invito del presidente Rocca per testimoniare la vicinanza e l’attenzione della Regione Lazio verso i pazienti e i loro famigliari.

Dopo un colloquio avuto con il personale sanitario, che non smetteremo mai di ringraziare per lo straordinario lavoro che stanno facendo, abbiamo appreso che per tutti e quattro la prognosi rimane riservata anche se c’è stato un lieve miglioramento.

Questa notizia ci conforta e ci rincuora.

Abbiamo anche avuto modo di scambiare una battuta con il Vigile del fuoco, Marco, e con Andrea, uno dei tre volontari della Protezione Civile. È stato un momento molto toccante.

È nostra intenzione continuare a seguire costantemente lo stato di salute dei nostri ‘eroi’ ed è per questo che torneremo di nuovo al Sant’Eugenio in settimana per verificare l’esito delle cure e degli interventi chirurgici programmati nei prossimi giorni.