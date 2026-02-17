Incendio Teatro Sannazaro, Manfredi vicino a Direttrice e intossicati

Il Presidente: ‘Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Esprimo sentita vicinanza alla proprietaria e direttrice artistica del Teatro Sannazaro, Lara Sansone, a tutto il personale del Teatro e alle persone che sarebbero rimaste intossicate nell’incendio, avvenuto nel cuore del Quartiere Chiaia, con la speranza che non ci siano stati gravi danni a persone e cose, a questa importante realtà artistica e culturale della nostra città e ai palazzi limitrofi.
È quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.
Il vertice dell’assemblea legislativa campana aggiunge:
Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione.
Ringrazio i Vigili del Fuoco per il lavoro che stanno svolgendo in queste ore e le altre autorità intervenute. Piena solidarietà a tutte le persone coinvolte.