Incendio Teatro Sannazaro, Manfredi vicino a Direttrice e intossicati

Esprimo sentita vicinanza alla proprietaria e direttrice artistica del Teatro Sannazaro, Lara Sansone, a tutto il personale del Teatro e alle persone che sarebbero rimaste intossicate nell’incendio, avvenuto nel cuore del Quartiere Chiaia, con la speranza che non ci siano stati gravi danni a persone e cose, a questa importante realtà artistica e culturale della nostra città e ai palazzi limitrofi.