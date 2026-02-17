Incendio Teatro Sannazaro: impegno di Fico e Manfredi per ricostruzione

Nota congiunta del Presidente della Regione Campania e del Sindaco di Napoli e

Il rogo del teatro Sannazaro, avvenuto nelle prime ore del giorno nel quartiere Chiaia di Napoli, ci addolora e lascia sgomenti. Un pezzo della storia e dell’identità di Napoli che brucia è una ferita per tutti.

Le parole del Presidente della Regione Roberto Fico.

Il Presidente ha aggiunto:

Vogliamo esprimere profonda vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, alla proprietaria e direttrice artistica del Teatro, Lara Sansone, e a tutte le maestranze del Sannazaro. Insieme al Comune di Napoli faremo di tutto per restituire il teatro alla città.

La dichiarazione del Sindaco Gaetano Manfredi:

Grande dolore a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città di Napoli per questo evento cosi doloroso per la famiglia Sansone, gli artisti e la cultura napoletana. Siamo pronti a sostenere in qualsiasi modalità concreta insieme alla Regione la rinascita del Teatro Sannazaro: non li lasceremo soli. E ci stiamo adoperando per le famiglie evacuate nelle vicinanze.

Sentimento di profonda vicinanza condiviso dall’Assessore alla Cultura della Regione Campania Nini Cutaia che si è recato sul posto: