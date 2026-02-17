Incendio Teatro Sannazaro a Napoli, misure urgenti salute e incolumità

L’ordinanza è in vigore fino nuova diversa disposizione

A seguito dell’incendio che questa mattina ha distrutto il Teatro Sannazaro e della densa nube di fumo che si è sprigionata, il Sindaco Gaetano Manfredi ha disposto misure urgenti a tutela della salute e dell’incolumità, rivolte a tutte le persone presenti sul territorio dell’area interessate dal rogo nel quartiere Chiaia.

Fino a nuova diversa disposizione, che sarà adottata sentito il parere degli organi tecnici, viene chiesto di evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto, di lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di mangiarli, di chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l’esterno, di spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o ricircolo dell’aria.

Inoltre, in prossimità del fumo è necessario coprire naso e bocca con un panno umido.

L’ordinanza firmata dal Sindaco, poi, raccomanda di evitare di stazionare su balconi, o terrazzi per visionare anche in lontananza la nube, perché per effetto dei venti potrebbe causare effetti irritativi all’apparato respiratorio, e di evitare di porre all’area aperta indumenti da asciugare.

Quanti dovessero avvertire problemi respiratori o bruciore alle vie respiratorie sono invitate a contattare immediatamente un medico e a rivolgersi a un Pronto Soccorso.

Sul posto, per prestare assistenza e fornire indicazioni utili, è stata allestita una postazione della Protezione Civile comunale.

Ordinanza