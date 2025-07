Incendio sull’A1 nel comune di Barberino di Mugello (FI)

Inviato un elicottero della flotta regionale

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un incendio boschivo, con un’alta colonna di fumo, è stato segnalato verso le 11 di stamani al km 249+500 del tratto storico dell’A1, la cosiddetta ‘Panoramica’, poco dopo la galleria di Poggio Palina in direzione nord, nel comune di Barberino di Mugello (FI).

Il sistema AIB, Antincendio boschivo della Regione Toscana, ha inviato un elicottero della flotta regionale, squadre dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello e squadre del volontariato. Sul posto anche squadre dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri forestali di Barberino.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo sono dirette dal direttore delle operazioni dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Il tratto di autostrada è tutt’ora chiuso precauzionalmente per permettere all’elicottero e alle squadre di operare in sicurezza. L’incendio è in contenimento.