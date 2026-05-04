Incendio sul Monte Faeta, Giani dichiara stato di emergenza regionale

Il Presidente: ‘Occorre ripristinare velocemente i danni e intervenire contro i rischi di dissesto idrogeologico’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A seguito del rogo sul Monte Faeta, tuttora in fase di bonifica, il Presidente della Toscana Eugenio Giani ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza regionale per poi procedere alla richiesta dello stato di calamità nazionale.

Il decreto è già alla firma.

L’incendio è scoppiato il 28 aprile e il fronte di fiamma, a causa dei forti venti che hanno complicato l’intervento, è stato fermato il 2 maggio.

Il Presidente sottolinea:

Sono stati devastati più di settecento ettari di bosco, oltre a rendere necessaria l’evacuazione di migliaia di residenti. È stato un rogo di vastissime proporzioni e occorre ripristinare velocemente i danni e intervenire contro i rischi di dissesto idrogeologico dei versanti colpiti dalle fiamme, piantando nuovi alberi.

Il Monte Faeta funge da confine naturale tra le province di Pisa e Lucca e i territori coinvolti dal rogo sono ricompresi all’interno dei comuni di Lucca, Capannori e San Giuliano Terme.

In questi giorni sono state impegnate sull’incendio oltre novecento persone, di cui settecento volontari dell’Antincendio boschivo regionale.