Incendio su nave GNV Phoenix nel porto di Napoli: interventi in corso

Misure precauzionali per la popolazione
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Nella giornata odierna si è sviluppato un incendio a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente ferma per lavori di manutenzione presso la banchina numero 29 – 30 del Molo del Carmine, all’interno dell’area cantieristica del Porto di Napoli.
L’unità non è operativa e a bordo non erano presenti passeggeri.
Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello scafo.
Provvedimenti sulla viabilità marittima
Al fine di garantire la massima sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso, la Capitaneria di Porto ha disposto temporaneamente la chiusura del traffico marittimo nel tratto compreso tra il Molo Beverello e Calata Porta di Massa.
Le navi in arrivo sono state momentaneamente deviate o poste in stand-by in rada.
Monitoraggio ambientale e raccomandazioni alla cittadinanza
L’incendio si è sviluppato in un’area portuale distante dai centri abitati.
Tuttavia, a tutela della salute pubblica e in attesa dei campionamenti ufficiali della qualità dell’aria che saranno condotti nelle prossime ore dai tecnici dell’ARPAC, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, l’Amministrazione comunale – d’intesa con l’ASL Napoli 1 Centro – invita la cittadinanza a osservare a scopo precauzionale le seguenti linee guida.
Per gli abitanti delle zone limitrofe al Molo del Carmine e delle aree potenzialmente esposte alla direzione dei venti, si raccomanda di:
• Chiudere infissi e aperture: Mantenere chiuse porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altro varco verso l’esterno.
• Disattivare gli impianti d’aria: Spegnere condizionatori, climatizzatori ed eventualmente sistemi di ventilazione o ricircolo dell’aria forzata.
• Evitare l’esposizione all’aperto: Non sostare su balconi, terrazzi o aree pubbliche all’aperto, anche al solo fine di visionare la colonna di fumo. I venti potrebbero trasportare particelle irritanti per l’apparato respiratorio.
• Tutela dei tessuti: Evitare di stendere o lasciare indumenti e biancheria ad asciugare all’aria aperta.