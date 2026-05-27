Incendio su nave GNV Phoenix nel porto di Napoli: interventi in corso

Misure precauzionali per la popolazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nella giornata odierna si è sviluppato un incendio a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente ferma per lavori di manutenzione presso la banchina numero 29 – 30 del Molo del Carmine, all’interno dell’area cantieristica del Porto di Napoli.

L’unità non è operativa e a bordo non erano presenti passeggeri.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello scafo.

Provvedimenti sulla viabilità marittima

Al fine di garantire la massima sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso, la Capitaneria di Porto ha disposto temporaneamente la chiusura del traffico marittimo nel tratto compreso tra il Molo Beverello e Calata Porta di Massa.

Le navi in arrivo sono state momentaneamente deviate o poste in stand-by in rada.

Monitoraggio ambientale e raccomandazioni alla cittadinanza

L’incendio si è sviluppato in un’area portuale distante dai centri abitati.

Tuttavia, a tutela della salute pubblica e in attesa dei campionamenti ufficiali della qualità dell’aria che saranno condotti nelle prossime ore dai tecnici dell’ARPAC, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, l’Amministrazione comunale – d’intesa con l’ASL Napoli 1 Centro – invita la cittadinanza a osservare a scopo precauzionale le seguenti linee guida.

Per gli abitanti delle zone limitrofe al Molo del Carmine e delle aree potenzialmente esposte alla direzione dei venti, si raccomanda di:

• Chiudere infissi e aperture: Mantenere chiuse porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altro varco verso l’esterno.

• Disattivare gli impianti d’aria: Spegnere condizionatori, climatizzatori ed eventualmente sistemi di ventilazione o ricircolo dell’aria forzata.

• Evitare l’esposizione all’aperto: Non sostare su balconi, terrazzi o aree pubbliche all’aperto, anche al solo fine di visionare la colonna di fumo. I venti potrebbero trasportare particelle irritanti per l’apparato respiratorio.

• Tutela dei tessuti: Evitare di stendere o lasciare indumenti e biancheria ad asciugare all’aria aperta.