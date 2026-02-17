Incendio Sannazaro, Regione Campania invia gazebo e volontari

Zabatta: ‘La Regione Campania è al fianco della città: il Teatro Sannazaro rappresenta memoria, cuore e anima di Napoli’
La Regione Campania è prontamente intervenuta a supporto del Comune di Napoli e della cittadinanza in questa fase delicata che sta riguardando gli interventi conseguenti all’incendio che ha interessato il Teatro Sannazaro.
Così l’Assessore alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta che sta partecipando alla riunione del Centro Coordinameto Soccorsi in Prefettura dopo aver effettuato un sopralluogo sul posto.
L’Assessore Zabatta ha detto:
Abbiamo già predisposto l’invio di un gazebo a supporto dei servizi sociali del Comune di Napoli, come richiesto dal competente settore Protezione Civile, di volontari della protezione civile regionale e operatori della SMA Campania nonché di forniture di acqua anche per sostenere le attività dei servizi comunali e di quanti sono impegnati nelle operazioni.
Continueremo ad assicurare la nostra presenza operativa in stretto raccordo con il Comune e con tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile.
La Regione Campania è al fianco della città: il Teatro Sannazaro rappresenta memoria, cuore e anima di Napoli.