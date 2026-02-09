Incendio Napoli Secondigliano: misure emergenza e assistenza famiglie

Marciani: ‘La nostra priorità è garantire loro un riparo sicuro’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A seguito del grave incendio sviluppatosi questa notte in una pizzeria nel quartiere di Secondigliano, l’Amministrazione Comunale di Napoli sta intervenendo per garantire assistenza ai cittadini coinvolti e monitorare i rischi ambientali.

Attualmente, a causa dei danni strutturali provocati dal rogo, due appartamenti adiacenti sono stati dichiarati inagibili dai Vigili del Fuoco. Inoltre, la zona resta sotto osservazione per la qualità dell’aria, che risulta ancora fortemente satura di fumi e difficile da respirare.

Per far fronte all’emergenza abitativa immediata, il Comune ha disposto l’apertura straordinaria del Centro Giovanile ‘Sandro Pertini’, ex Centro Combattenti, adibito a punto di prima accoglienza.

Al momento sono 21 le persone accolte presso la struttura, per le quali i servizi sociali e la Protezione Civile stanno predisponendo pasti caldi e pernottamento.

La dichiarazione dell’Assessore al Welfare, Chiara Marciani: