Incendio Monte Mario, Rocca: Impegnati per sicurezza cittadini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Vanno avanti incessantemente da ieri le operazioni di spegnimento, monitoraggio e messa in sicurezza da parte della Protezione Civile Regionale dell’area interessata dall’incendio divampato ieri a Monte Mario.

Sul posto si sta operando attraverso l’utilizzo di droni dotati di termocamera, un elicottero e dieci squadre di volontari.

L’attività di coordinamento è gestita dalla Sala Operativa Regionale. La Protezione Civile del Lazio sta continuando a operare assieme alla Protezione Civile di Roma Capitale e a supporto dei Vigili del Fuoco.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato:

Desidero ringraziare la Protezione Civile, in modo particolare i 4mila volontari specializzati nell’antincendio boschivo, appositamente formati dal Corpo dei Vigili del Fuoco.

Ci siamo trovati a fronteggiare un’emergenza straordinaria, con un incendio devastante che ha sconvolto gli abitanti di Monte Mario.

Soltanto per fare un esempio, lo scorso anno si sono registrati circa 650 incendi, mentre nel 2024 ne contiamo quasi 2 mila. Stiamo effettuando il triplo delle ore di volo, impegnando tutti e sette i nostri mezzi aerei.

In occasione dell’anno giubilare, una prova sfidante per tutto il sistema Lazio, potenzieremo ancora di più la Protezione Civile Regionale per accogliere al meglio i tanti pellegrini.