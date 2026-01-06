Incendio in vico Campanile al Consiglio: intervento Comune Napoli

Assistenza immediata alle famiglie e monitoraggio dei Servizi Sociali

In merito all’incendio sviluppatosi nelle scorse ore all’interno di uno stabile in vico Campanile al Consiglio, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, l’Amministrazione Comunale sta seguendo, sin da subito e con la massima attenzione l’evolversi della situazione, coordinando le operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione.

Sul luogo dell’evento, oltre al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, è intervenuta la Polizia Locale per garantire il perimetro di sicurezza e supportare le operazioni di evacuazione dell’edificio interessato dalle fiamme.

L’Assessorato al Welfare, attraverso i Servizi Sociali territoriali, si è attivato immediatamente per fornire supporto psicologico e logistico ai nuclei familiari e ai residenti, tra cui un diversamente abile, che hanno dovuto abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni.

Al momento, la maggior parte degli occupanti dello stabile sono rientrati nella loro abitazione. Un nucleo familiare in parte ha trovato sistemazione autonoma presso parenti.

Sono attualmente in corso le procedure per trovare una collocazione idonea a 3 persone che risultano privi di alternative alloggiative immediate.

Gli uffici comunali sono al lavoro per individuare strutture ricettive o soluzioni temporanee nel più breve tempo possibile, al fine di garantire loro una sistemazione dignitosa per la notte.

L’Assessore al welfare Chiara Marciani ha dichiarato: