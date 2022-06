Incendio in località Fornace nel Comune di Lucca

Due elicotteri in azione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un incendio boschivo è in corso in località Fornace, alle porte della città di Lucca.

Viste le caratteristiche della zona, con presenza di numerose abitazioni e alberi di pino, è stato immediatamente deciso dalla Sala operativa regionale l’impiego di un elicottero e l’invio massiccio di squadre di volontariato antincendio e di operai forestali della Unione di Comuni della Mediavalle.

Il direttore delle operazioni, appena giunto sul posto, ha valutato la necessità del supporto di un secondo elicottero poiché il vento sta allargando il fronte di fuoco con il rischio che alcune abitazioni possano essere raggiunte dalle fiamme.

Ulteriori squadre sono in preparazione per le attività di spegnimento e bonifica, che presumibilmente dureranno a lungo visto che il tipo di vegetazione interessata potrebbe generare nuovi focolai, anche a distanza di ore dallo spegnimento.

Si ricorda che è in atto il divieto assoluto di abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale e che è necessario porre massima attenzione nelle operazioni agricole in corso in questi giorni.