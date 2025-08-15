Incendio boschivo sulle colline prossime a Cana di Roccalbegna (GR)

Sul posto mezzi aerei e squadre di terra

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Attorno alle ore 14:00 sono giunte delle segnalazioni alla sala operativa provinciale che parlavano di un incendio in rapido sviluppo. È stato disposto l’immediato invio di mezzi aerei e di squadre di terra.

Sono, al momento, 3 gli elicotteri regionali e 6 le squadre di volontariato antincendi boschivi e di operai forestali che – sotto il coordinamento di due direttori delle operazioni appartenenti alle Unioni Comuni Amiata e Fiora – si stanno adoperando per limitare la propagazione delle fiamme.

Una linea elettrica di media tensione attraversa la zona e ciò ostacola, parzialmente, gli sganci degli elicotteri regionali.

Alcuni fronti temporaleschi presenti nelle vicinanze provocano dei cambi di direzione del vento rendendo lo sviluppo del fronte molto imprevedibile.

Per il timore che alcuni poderi possano essere interessati dalle fiamme è stato deciso di richiedere l’intervento dei Canadair e il supporto dei vigili del fuoco a presidio degli stessi.

Ulteriori rinforzi di squadre di volontariato antincendi boschivi arriveranno in zona dalle altre province al fine di rinforzare il dispositivo di spegnimento.

Il Presidente Eugenio Giani afferma: