Incendio boschivo a Montevettolini, frazione di Monsummano Terme (PT)

Probabile l’invio di ulteriori squadre

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un incendio boschivo è in corso dalle ore 14 nella zona dei ripetitori radio in prossimità della frazione di Montevettolini, in comune di Monsummano Terme (PT).

La colonna di fumo è visibile anche a lunga distanza e numerose sono le segnalazioni, anche per la presenza di manufatti civili in zona, pervenute alla Sala operativa regionale.

È stato disposto l’invio immediato di 10 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Appennino.

Le operazioni di spegnimento e gli sganci di due elicotteri della flotta regionale saranno coordinati da un direttore operazioni sempre dall’Unione Comuni Appennino.

La zona è particolarmente esposta ai venti e costituita da boschi di pino e quercia. Probabile l’invio di ulteriori squadre, che agiranno anche per le successive operazioni di bonifica in un territorio che è caratterizzato da forte pendenza.

Si ricorda che è stato prorogato fino al prossimo 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali e più in generale qualsiasi accensione di fuochi all’aperto.

I cittadini sono invitati a segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800 425 425 o al numero unico europeo di emergenza 112.