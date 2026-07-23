Incendio boschivo a Certaldo (FI) in località Pian Grande

Le fiamme stanno bruciando rapidamente vegetazione, macchia e ampie zone boscate

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore i boschi e le colline nella frazione di Pian Grande, nel comune di Certaldo (FI).

Le fiamme stanno bruciando rapidamente vegetazione, macchia e ampie zone boscate.

La situazione è resa particolarmente complessa dal forte vento, che sta spingendo il fronte del fuoco su colline e impluvi.

Per fronteggiare l’emergenza sono state inviate 15 squadre di volontari Antincendi boschivi, due direttori delle operazioni del sistema regionale, due elicotteri regionali e un elicottero dei vigili del fuoco per gli sganci dall’alto.

Gli operatori di terra e i mezzi aerei stanno lavorando senza sosta per contenere l’avanzata del fuoco ed evitare il coinvolgimento di abitazioni presenti in zona.

È attualmente in corso un’ulteriore valutazione dell’evento per predisporre un eventuale rinforzo del dispositivo di spegnimento, con l’invio di ulteriori squadre da terra e mezzi aerei.