Incendio boschivo a Certaldo (FI) in località Pian Grande

Le fiamme stanno bruciando rapidamente vegetazione, macchia e ampie zone boscate
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore i boschi e le colline nella frazione di Pian Grande, nel comune di Certaldo (FI).
Le fiamme stanno bruciando rapidamente vegetazione, macchia e ampie zone boscate.
La situazione è resa particolarmente complessa dal forte vento, che sta spingendo il fronte del fuoco su colline e impluvi.
Per fronteggiare l’emergenza sono state inviate 15 squadre di volontari Antincendi boschivi, due direttori delle operazioni del sistema regionale, due elicotteri regionali e un elicottero dei vigili del fuoco per gli sganci dall’alto.
Gli operatori di terra e i mezzi aerei stanno lavorando senza sosta per contenere l’avanzata del fuoco ed evitare il coinvolgimento di abitazioni presenti in zona.
È attualmente in corso un’ulteriore valutazione dell’evento per predisporre un eventuale rinforzo del dispositivo di spegnimento, con l’invio di ulteriori squadre da terra e mezzi aerei.