Incendio a Montecatini Val di Cecina (PI)

Sul posto elicotteri regionali e squadre del volontariato
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
In fiamme dall’ora di pranzo, oliveti e boschi sopra la frazione di Miemo, nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa.
La Sala Operativa regionale ha disposto un importante dispiegamento di forze per contrastare lo sviluppo del rogo, data la presenza in zona di alcune abitazioni che potrebbero essere interessate dalle fiamme e per evitare che ancor più vaste porzioni di bosco possano essere coinvolte.
Al momento operano due elicotteri regionali, una decina di squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali che sotto il coordinamento di due direttori operazioni lavorano duramente per avere ragione delle fiamme. Presenti anche i vigili del fuoco con autobotti per il rifornimento dei mezzi.
Il vento presente in zona non facilita le operazioni di spegnimento.
In corso di valutazione invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra.
Di seguito alcune indicazioni utili:
Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali fino al 21 settembre
Bollettino Rischio Incendi Boschivi, mappatura quotidiana dei rischi Comune per Comune all’indirizzo https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/bollettino_incendi/index.html
Informazioni sul Sistema Antincendi boschivi disponibili alla pagina https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi
Archivio comunicati TN https://www.toscana-notizie.it/speciali/servizio-antincendi-boschivi