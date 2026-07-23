Incendio a Caivano (NA), attivato il monitoraggio ambientale

Pecoraro: ‘Pronta risposta delle istituzioni a tutela del territorio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

In seguito all’incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nel territorio comunale di Caivano, nei pressi della Strada Statale 7 Bis, ARPA Campania è intervenuta, su richiesta della Prefettura di Napoli nell’ambito delle attività del Centro Coordinamento Soccorsi, per avviare il monitoraggio degli eventuali inquinanti dispersi in atmosfera.

Nel corso del sopralluogo, il Dipartimento di Napoli di ARPA Campania ha rilevato diversi roghi che hanno interessato una serie di terreni, tra cui un’area già sottoposta a sequestro giudiziario nella quale risultano depositati rifiuti di diversa tipologia, compresi resti di veicoli fuori uso.

In raccordo con i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, ARPA Campania ha attivato un dispositivo per il monitoraggio di diossine, furani e policlorobifenili “diossina-simili” aerodispersi, avviando le necessarie valutazioni tecniche. I risultati degli accertamenti saranno resi pubblici non appena disponibili.

L’Assessore all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, dichiara:

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento di Napoli di ARPAA Campania, alla Prefettura di Napoli e a tutte le operatrici e tutti gli operatori che sono intervenuti con tempestività, competenza e professionalità nella gestione dell’emergenza. Il rapido avvio delle attività di monitoraggio rappresenta uno strumento fondamentale per valutare gli effetti dell’incendio e garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, assicurando il pieno supporto istituzionale alle attività in corso.

La Regione Campania continuerà a seguire l’evoluzione della situazione in raccordo con la Prefettura di Napoli, ARPA Campania e gli enti competenti, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio, al fine di garantire ogni eventuale intervento necessario a tutela dell’ambiente e della salute della cittadinanza.