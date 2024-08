Incendi Valle dell’Irno, Petta sollecita Tavolo tecnico Intercomunale

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Sindaco Anna Petta dichiara:

Non possiamo permettere che questa tragedia passi inosservata o che si ripeta.

Per questo motivo, il Comune di Baronissi si fa promotore per la creazione di un Tavolo Tecnico Intercomunale, che speriamo possa trovare la partecipazione attiva dei Comuni della Valle dell’Irno, insieme a tutte le istituzioni e agli enti competenti.

L’obiettivo principale è quello di sviluppare una strategia comune per la gestione e la prevenzione degli incendi, così come per la realizzazione di un piano straordinario di rimboschimento dei territori colpiti.

Parallelamente, insieme ai Sindaci del territorio, chiederò di attivare un piano straordinario di vigilanza delle aree incendiate per garantire il rispetto delle leggi in materia di prevenzione degli incendi e tutela ambientale.

Non possiamo tollerare ulteriori violazioni o atti di negligenza che mettano a rischio il nostro territorio. La protezione dell’ambiente è una priorità assoluta e va affrontata con la massima serietà e attenzione.

Baronissi ha avviato la sperimentazione della vigilanza aerea con drone, come forma preventiva di deterrenza. Questo strumento ha già portato a risultati concreti, con l’individuazione di alcuni piromani, ma un solo drone non basta per un fenomeno così ampio, spesso di natura dolosa, che si muove in contemporanea su tutte le colline che sovrastano e circondano l’intera Valle dell’Irno, con un numero esiguo di mezzi di intervento e di veicoli aerei per lo spegnimento delle fiamme.

L’azione deve essere sempre più forte ed incisiva. Mi auguro che i colleghi sindaci accolgano il nostro appello.