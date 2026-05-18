Incendi boschivi, Zabatta: ‘Anche 8 donne tra i DOS della Campania’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Altre 5 stanno partecipando, insieme ad altri 28 colleghi uomini, alla nuova edizione del corso di formazione che, sempre organizzato dalla Regione Campania, si è aperto oggi presso il Centro di Addestramento dei Carabinieri Forestali.

Ci sono anche 8 donne tra i 150 Direttori delle Operazioni di Spegnimento incendi che, ad oggi, hanno superato favorevolmente i corsi di formazione specialistica della Scuola regionale di Protezione Civile ‘Ernesto Calcara’.

Lo ha evidenziato l’Assessore di Palazzo Santa Lucia alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta.

L’Assessore Zabatta dice:

Grazie alle convenzioni stipulate con i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco e il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, vanta un corpo docente di alto profilo: in questo modo riusciamo a garantire una formazione tecnica avanzata, indispensabile per operare in scenari di emergenza, nei quali tempestività, dialogo tra operatori e capacità di coordinamento fanno la differenza.

La scuola regionale di protezione civile sta garantendo questo determinante cambiamento nell’ottica dell’impegno civico competente e della prevenzione.

Il fatto che sempre più donne scelgano di dare il proprio contributo alla protezione civile in un ruolo altamente specialistico e operativo come quello dei DOS assumendo responsabilità operative in contesti complessi testimonia un cambiamento concreto nel sistema, sempre più fondato sulla tecnica, sulla conoscenza e sulla formazione specialistica, oltre che un significativo cambio di passo culturale.

Al nuovo corso partecipano 33 persone, molte delle quali dipendenti di Comuni, Enti locali e Comunità montane.

Fiorella Zabatta sottolinea:

È un aspetto particolarmente significativo, perché avere DOS formati nei luoghi di prossimità degli incendi significa poter contare su professionalità già radicate nei territori, capaci di conoscere le aree, le criticità locali e le dinamiche operative.

È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare: rafforzare la prevenzione, aumentare la preparazione del sistema e rendere sempre più efficace la risposta agli incendi boschivi.

Faremo sempre di più sulla prevenzione perché la tutela del patrimonio boschivo, dell’ambiente e delle comunità passa innanzitutto dalla formazione, dalla pianificazione e dalla capacità di intervenire prima che l’emergenza produca danni irreversibili.