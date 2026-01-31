Incendi boschivi: Zabatta alla riunione con Protezione Civile Campania

L’Assessore: Stimolare i dipendenti a diventare direttori delle operazioni di spegnimento con i corsi della scuola regionale di Protezione Civile

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

I Comuni della Campania incentivino i propri dipendenti a diventare Direttori delle Operazioni di Spegnimento incendi.

Questo l’invito rivolto da Fiorella Zabatta, Assessore regionale alla Protezione Civile, Tutela degli animali, Biodiversità, Pesca e Acquacoltura, Forestazione, Politiche giovanili e Sport, ai Sindaci della Comunità del Parco Nazionale del Vesuvio, nel corso di una riunione convocata dal Presidente, Gioacchino Madonna, con la Protezione Civile per pianificare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi alla luce anche di quanto accaduto la scorsa estate e nel 2017.

L’Assessore Fiorella Zabatta ha spiegato:

I dipendenti comunali grazie alla Scuola regionale della Protezione Civile, possono essere formati per contrastare i roghi che dovessero interessare le aree boschive. Possono diventare Direttori delle Operazioni di Spegnimento i dipendenti degli uffici tecnici, gli appartenenti alla polizia municipale e i componenti dei Centri Operativi Comunali: avere DOS di prossimità significa poter garantire un immediato intervento di contrasto. I corsi della Scuola regionale di Protezione Civile Ernesto Calcara hanno una durata di due settimane, si svolgono in presenza dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 e prevedono un esame finale. Il superamento consente il rilascio di un attestato che abilita all’impiego operativo in caso di incendio boschivo. Sono organizzati dal Settore Protezione Civile. La formazione è fondamentale per garantire una gestione efficace delle emergenze, assicurando il coordinamento degli interventi da terra e di quelli aerei, effettuati con mezzi regionali o nazionali, come elicotteri e canadair. I Comuni incentivino il più possibile i dipendenti a frequentare i corsi per DOS organizzati dalla Protezione civile regionale: quanto più i Direttori delle Operazioni di Spegnimento sono vicini al luogo dell’incendio, tanto più tempestivi ed efficaci possono essere gli interventi che naturalmente saranno coordinati sempre dalla Protezione Civile regionale anche con il supporto del volontariato e della SMA Campania.

Il prossimo corso della Regione si terrà in primavera. Per iscriversi è possibile contattare la Scuola regionale di Protezione Civile ‘Ernesto Calcara’.

Per informazioni è attivo il numero Verde della Sala Operativa regionale 800.232525.