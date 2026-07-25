Incendi boschivi Campania, assunti 48 nuovi operatori

Zabatta: Garantiranno una forza aggiuntiva in SMA fino al 15 ottobre
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Sono stati assunti a tempo determinato, a seguito di procedura selettiva indetta dalla SMA Campania, 48 nuove unità di personale da dedicare al contrasto e allo spegnimento degli incendi boschivi.
Lo ha comunicato l’Assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta.
L’Assessora ha aggiunto:
Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi.
Tutti i vincitori della selezione stanno già firmando i contratti: con il loro impiego saranno 220 gli operatori della SMA Campania addetti all’antincendio boschivo.
Le assunzioni sono state rese possibili dal finanziamento da parte della Regione Campania alla SMA Campania per complessivi 13 milioni 800mila euro per il progetto relativo all’Antincendio boschivo. Le somme permetteranno di coprire tutti i costi per l’intero 2026.
I neoassunti a tempo determinato prima di essere impiegati sul campo seguiranno un percorso formativo.