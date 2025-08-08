Incendi boschivi a Cerreto e Schignano (PO)

Inviati tre elicotteri del servizio regionale antincendio e un elicottero dei Vigili del fuoco

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sulle colline pratesi si sono sviluppati a metà giornata due distinti incendi.

Il primo, sulla strada che da Figline sale a Schignano, ha interessato un’area di oliveti e di cespugli in prossimità di alcune abitazioni.

Per evitare che quest’ultime venissero coinvolte nelle fiamme sono state attivate numerose squadre di volontariato antincendi boschivi, supportate da squadre dei Vigili del fuoco.

Il secondo incendio è scoppiato poco sotto la frazione di Schignano ed ha coinvolto un bosco misto di pini e querce.

I due incendi ben visibili da Prato e da quasi tutta la Piana, hanno richiesto un ulteriore rinforzo del dispositivo di spegnimento. Sono stati pertanto inviati tre elicotteri del servizio regionale antincendio e un elicottero dei Vigili del fuoco.

Sotto il coordinamento di due direttori operazioni le fiamme sono state poste sotto controllo. A terra sono quindici le squadre che stanno operando per le operazioni di bonifica che andranno avanti a lungo.

Altri piccoli incendi si sono verificati nel senese e nei prossimi giorni, in considerazione delle previsioni di caldo e assenza di pioggia, è previsto un aumento di impegno di tutti gli enti regionali nelle operazioni di prevenzione e pattugliamento del territorio.

Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali fino al 31 agosto.

