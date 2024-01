Inaugurazione Punto Digitale Facile di Volterra (PI)

Appuntamento il 26 gennaio presso la Biblioteca Guarnacci

Si apre un nuovo Punto Digitale Facile, PDF, finanziato dalla Regione Toscana con fondi PNRR.

La sua inaugurazione è in programma domani, venerdì 26 gennaio, alle 13:00 a Volterra (PI) presso la Biblioteca Guarnacci, in via don Minzoni, 3.

Sarà il Sindaco di Volterra, Giacomo Santi, a dare il via a questo servizio che si propone di fornire un aiuto a tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi, dai computer ai cellulari.