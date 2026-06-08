Inaugurazione Punto Benessere PROBEN a Sant’Antoniello a Port’Alba

L’inaugurazione il 9 giugno alle 18:00

Riceviamo e pubblichiamo.

Ancora una settimana di appuntamenti nel ricco programma di Buon Compleanno Federico II, il ciclo di eventi con cui l’Università degli Studi di Napoli Federico II celebra gli 802 anni dalla sua fondazione.

Il calendario propone iniziative di grande rilievo culturale e formativo, che coinvolgono la comunità accademica e la città.

Martedì 9 giugno si inaugura il Punto Benessere PROBEN a Sant’Antoniello a Port’Alba. Alle 18:00 sarà il rettore dell’Ateneo federiciano Matteo Lorito a tagliare il nastro che apre le porte del nuovo spazio pensato per l’ascolto, l’incontro e la condivisione, capace di intercettare i bisogni di studentesse e studenti nella loro quotidianità.

Un luogo che nasce grazie a PROBEN PRIMA – dalla Prevenzione alla Riduzione dell’Impairment Adattivo, un progetto sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con risorse destinate alla promozione del benessere psicofisico, al contrasto dei fenomeni di disagio psicologico ed emotivo e alla prevenzione delle dipendenze patologiche della popolazione studentesca, che amplia una rete di presìdi già attiva nell’Ateneo federiciano.

All’evento inaugurale andrà in scena la pièce teatrale ‘In nome dell’amore’, realizzata dal Laboratorio teatrale federiciano di F2Cultura, condotto da Rosaria De Cicco e Annamaria Russo, due figure di riferimento nel panorama della formazione teatrale e del benessere espressivo.

Gli altri appuntamenti

Mercoledì 10 giugno: le parole diventano un libro

Il 10 giugno, alle 16:00, nell’Aula Laboratorio Teatrale di F2 Cultura, in via Mezzocannone 8, viene presentato ‘Una stanza per tutti’, il volume nato dal laboratorio di scrittura creativa Story in Progress. Un progetto che ha accompagnato studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo in un percorso di esplorazione narrativa, trasformando idee, immagini e suggestioni in racconti originali destinati alla pubblicazione.

A guidare i partecipanti, due professionisti di primo piano: Enrico Manzo, sceneggiatore e drammaturgo, e Lorenzo Ruggiero, illustratore con un curriculum che include collaborazioni con Marvel e DC Comics. All’evento partecipa anche Andrea Scoppetta, illustratore, fumettista ed editore, in collaborazione con l’Associazione Bottega delle Parole.

Il volume è la testimonianza tangibile di un’esperienza formativa capace di trasformare il processo creativo in un risultato concreto e condiviso.

Giovedì 11 giugno: un viaggio nell’amore, in scena al Complesso dei Santi Marcellino e Festo

L’11 giugno, alle 20.30, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli ospita ‘In nome dell’amore’, spettacolo del Laboratorio teatrale federiciano F2Cultura. La regia e la sceneggiatura sono di Annamaria Russo, con Rosaria De Cicco nel ruolo di coach.

Lo spettacolo si configura come un doppio viaggio – fisico e interiore – che invita a interrogarsi sul confine sottile tra amore che salva e amore che condanna. Una produzione realizzata in collaborazione con l’Associazione Il pozzo e il pendolo. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Ateneo.

La registrazione è obbligatoria entro il 9 giugno alle 12:00.

Venerdì 12 giugno: Pulcinella e Don Giovanni al Teatro TEDER

Il 12 giugno alle 21:00, al Teatro TEDER, in via Flavio Gioia 66, va in scena ‘La maschera che libera’, ultimo appuntamento teatrale delle celebrazioni. Tre farse scritte da Eduardo Tartaglia che portano in scena l’arte di far ridere nella sua forma più autentica e napoletana.

La regia è firmata da Veronica Mazza e Eduardo Tartaglia, con le coreografie e la mimica scenica curate da Salvatore Totaro, in collaborazione con l’Associazione Commedia Futura ETS. Uno spettacolo che è anche uno studio sulla tradizione: uno sguardo affettuoso e ironico sulle radici di un patrimonio culturale che appartiene a tutta la città.

Registrazione obbligatoria entro il 9 giugno alle 12:00.

Fino al 15 giugno: la storia dei Campionati del Mondo di calcio in mostra e Maradona

A Monte Sant’Angelo è visitabile, gratuitamente, nei giorni feriali dalle 10:00 alle 18:00, la mostra itinerante ‘Un secolo d’Azzurro – In viaggio con la Coppa del Mondo’, in prima assoluta.

Un percorso attraverso la storia dei Campionati del Mondo di calcio, con focus speciale sulle edizioni che hanno visto l’Italia salire sul tetto del mondo. C’è anche una sezione dedicata a Diego Armando Maradona, realizzata grazie alla collaborazione con il museo a lui dedicato, curato da Massimo Vignati.

Il programma completo