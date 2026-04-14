Inaugurazione Nodo Territoriale di Napoli del ‘Biodiversity Gateway’

Appuntamento il 15 aprile presso la Casina Pompeiana nella Villa Comunale di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si terrà domani, mercoledì 15 aprile, l’inaugurazione del Nodo Territoriale di Napoli del Biodiversity Gateway, un’iniziativa di rilievo nazionale dedicata alla salvaguardia e alla digitalizzazione del patrimonio della biodiversità marina.

L’evento, organizzato in collaborazione tra il CNR – ISMAR, Istituto di Scienze Marine, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, SZN, e il Comune di Napoli, si inserisce nell’ambito delle attività finanziate dall’Unione Europea tramite il fondo NextGenerationEU e il Ministero dell’Università e della Ricerca.

Programma della Mattinata

I lavori inizieranno alle ore 10:00 presso il Museo Darwin-Dohrn, viale Dohrn, 49, con i saluti istituzionali affidati a Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Roberto Bassi , Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn; Mario Sprovieri, Direttore CNR – ISMAR.

A seguire, esperti del settore presenteranno l’architettura digitale del Portale e l’integrazione tra i nodi di Venezia e Napoli.

Il momento centrale della mattinata sarà il taglio del nastro alle ore 11:00 presso la Casina Pompeiana nella Villa Comunale, con una visita guidata al nuovo percorso espositivo.

Evento pomeridiano e Chiusura

Dalle ore 15:00, la Casina Pompeiana ospiterà il Welcome Event dedicato al personale scientifico, ai dirigenti scolastici e ai docenti delle European Blue Schools. La giornata si concluderà con la conferenza – spettacolo ‘Figlie di Nettuno Live’ alle ore 16:15 e un saluto finale presso il Museo Darwin-Dohrn.