Inaugurazione incrocio SP1 Borgo Riccio a Giugliano in Campania (NA)

Appuntamento il 16 aprile alle ore 12:00 con il Vicesindaco metropolitano Cirillo, i Consiglieri metropolitani e i Sindaci della zona

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Sarà inaugurato giovedì 16 aprile alle ore 12:00 l’incrocio stradale in località Borgo Riccio nel Comune di Giugliano in Campania, al km 7+500 della SP1 Circumvallazione esterna di Napoli, strada di competenza della Città Metropolitana di Napoli.

Alla cerimonia parteciperanno il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo insieme ad alcuni Consiglieri metropolitani.

Invitati anche i Sindaci dei tre comuni interessati: Giugliano in Campania, Qualiano e Villaricca.

Il nuovo incrocio è stato realizzato con una rotatoria tra le due carreggiate della SP1 utilizzando anche l’area di sedime sottostante il viadotto dell’asse mediano che corre parallelamente alla SP1.

L’intervento, per un importo complessivo di circa 700.000 euro, è stato finanziato con fondi del DM 225/2021 del MIT, rientra in un più ampio programma di opere che l’Ente ha già avviato, e sta proseguendo, nell’ambito di specifico accordo quadro dedicato al miglioramento della sicurezza stradale, a cui aveva lavorato il consigliere delegato alle Strade Dionigi Gaudioso.

Dal punto di vista pratico, il beneficio per gli utenti sarà immediato: i veicoli provenienti da Napoli e dalla Strada Provinciale 228 non saranno più costretti a percorrere circa 4 chilometri aggiuntivi per effettuare l’inversione di marcia.

Questo si traduce in un risparmio di tempo, in un miglioramento dei flussi di traffico e in una riduzione delle emissioni di CO₂.