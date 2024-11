Inaugurazione completamento allestimento Sala Amelio Reggia di Caserta

Apertura serale prolungata degli Appartamenti reali fino alle 23:00

Domani, 23 novembre, la Reggia di Caserta aprirà straordinariamente il Palazzo reale fino alle ore 23:00 per una giornata dedicata alla collezione ‘Terrae Motus’ e al suo creatore Lucio Amelio.

Il Museo del Ministero della Cultura, in occasione della ricorrenza dell’anniversario del terremoto del 1980, sarà aperto dalle 8:30 alle 23:00.

In programma visite tematiche dedicate, l’inaugurazione del completamento dell’allestimento della Sala Amelio.

A partire dalle 19:00, nella Sala degli Incontri d’arte il Direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, dialogherà con Margherita Guccione Direttore scientifico del Grande Maxxi, Anna Amelio, sorella di Lucio e Presidente della Fondazione Amelio, e lo storico dell’arte Renata Caragliano, curatore dei contenuti multimediali.

La Sala Lucio Amelio, situata alla fine del percorso degli Appartamenti reali nelle immediate vicinanze dell’opera iconica ‘Fate presto’ di Andy Warhol, accoglie una proiezione video permanente tratta dal documentario realizzato da Mario Franco per la prima esposizione della collezione ‘Terrae Motus’ alla Reggia di Caserta nel 1992; il video integrale è conservato presso gli Archivi Mario Franco di Casa Morra.

In quell’anno fu presentata una selezione di 30 opere scelte direttamente da Lucio Amelio e allestite con il contributo di Corrado Teano, Mimmo Scognamiglio e Roberto Manfredi nelle retrostanze settecentesche del Palazzo Reale.

L’anno seguente, nel 1993, Lucio Amelio donò con un lascito testamentario alla Reggia di Caserta l’intera collezione, giunta alle 72 opere realizzate da 67 artisti.

Nella sala, che accoglie anche alcuni cimeli di Lucio Amelio, è possibile accedere alla documentazione sulla storia della collezione ‘Terrae Motus’.

Il lavoro di ricerca si è proposto di studiare e ricostruire attraverso una raccolta documentaria, in parte proveniente dagli archivi interni della Reggia, ma soprattutto da altri importanti archivi fotografici – Avallone, Ferrara, Jodice, Galleria Lia Rumma, Studio Trisorio – anche la storia delle mostre della collezione ‘Terrae Motus’ e dei relativi allestimenti, in alcuni dei luoghi simbolo che l’hanno accolta, prima di arrivare alla Reggia di Caserta: l’ICA/Institute of Contemporary Art, Boston, 1983; Villa Campolieto, Ercolano, 1984 e 1986; Grand Palais, Parigi, 1987.

La documentazione è consultabile tramite il tavolo touch esposto in sala, attraverso il quale è possibile approfondire la storia di Lucio Amelio e della collezione ‘Terrae Motus’, dall’idea iniziale alla donazione alla Reggia di Caserta, fino all’ultimo recente allestimento negli Appartamenti Reali.

Dal 2020, infatti, in occasione dei 40 anni dal terremoto del 1980, le opere di ‘Terrae Motus’ sono state inserite nel percorso degli Appartamenti reali della Reggia di Caserta con un nuovo allestimento, che collega idealmente il percorso tradizionale al progetto originario di Lucio Amelio di voler ‘scuotere’ il pensiero critico del pubblico, facendo dialogare gli spazi storici del complesso vanvitelliano con le opere contemporanee dei grandi artisti della collezione come Warhol, Beuys, Rauschenberg, Kiefer, Richter, Fabro, Schifano, Merz, Paolini, Paladino, Vedova, Haring, Long.

L’allestimento della Sala Amelio, curato dalla Direzione del Museo, è stato realizzato da ETT spa, industria digitale creativa internazionale, specializzata in innovazione tecnologica per il patrimonio culturale.

Le visite alla collezione ‘Terrae Motus’, su due turni con inizio alle ore 20:00 e alle ore 21:00, saranno a cura del personale del Museo. Non è necessaria prenotazione. Lo staff del MiC attenderà i visitatori al Vestibolo superiore per la formazione dei gruppi.

Il Palazzo reale della Reggia di Caserta – Appartamenti reali e Cappella Palatina – sarà visitabile dalle 8:30 alle 23:00, con ultimo accesso al piano reale alle 22:00. Il Parco reale e il Giardino Inglese effettueranno, invece, orario ordinario, ultimo ingresso al Giardino Inglese 13:30/chiusura 14:30 – al Parco reale ultimo ingresso 14:30, chiusura 15:30.

I biglietti a partire dalle ore 17:00 hanno un costo di 5 euro, + 1 euro di prevendita per acquisto online. I titoli sono disponibili sulla piattaforma TicketOne e in biglietteria in piazza Carlo di Borbone.

Gratuità e riduzioni come per legge. L’accesso all’apertura straordinaria serale del 23 novembre è incluso nell’abbonamento ReggiaCard2024.