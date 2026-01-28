Inaugurazione Anno Giudiziario 2026 a Napoli: dispositivo circolazione

In vigore il 31 gennaio nelle aree limitrofe a Castel Capuano
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026, prevista per sabato 31 gennaio presso la struttura giudiziaria di Castel Capuano, è stato adottato un particolare dispositivo di traffico nell’area interessata.
Dalle ore 20:00 del 30 gennaio 2026 fino a cessate esigenze del 31 gennaio 2026 saranno istituiti divieti di sosta nelle seguenti aree limitrofe a Castel Capuano:
• piazza Enrico De Nicola (intero perimetro dell’edificio giudiziario)
• via Siniscalchi
• via Concezio Muzy
• via dei Tribunali (tratto civ. 213 – via Concezio Muzy)
• via Pietro Colletta (da via Concezio Muzy a via S. M. a Cancello / via Rita Atria)
• vico Dattero alla Maddalena – angolo via Postica Maddalena
• marciapiede fronte ingresso principale di Castel Capuano
• via Albanese, nei pressi di Porta Capuana
Dalle ore 07:00 del 31 gennaio 2026 fino a cessate esigenze sarà vietato il transito veicolare in:
• piazza Enrico De Nicola
• via Siniscalchi
• via Concezio Muzy
• piazza Calenda
• via Pietro Colletta
• via dei Tribunali (tratto piazzetta Sedil Capuano – via Concezio Muzy)
Divieto di fermata per i taxi nelle strade soggette ai divieti di transito (punto precedente) per l’intera durata del dispositivo.
Senso unico temporaneo in:
• via Egiziaca a Forcella – direzione Corso Umberto I;
• via Tribunali – da piazzetta Sedil Capuano verso via Duomo.
Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Annunziata e diretti in via Egiziaca a Forcella.