Inaugurato sportello Spazio Lavoro ASI a Caivano (NA)

Incentivi all’occupazione con lo sportello della Regione

La Regione Campania ha attivato da oggi, 30 novembre, nel comprensorio industriale di Caivano, uno sportello – lavoro che offre servizi alle imprese che favoriscono l’incrocio domanda – offerta di lavoro.

All’inaugurazione è intervenuto questa mattina il Presidente Vincenzo De Luca, che ha sottolineato l’importanza e la concretezza di questa iniziativa per il territorio dell’area nord di Napoli e in particolare per Caivano.

Lo sportello comprende le seguenti attività:

• Orientamento

• Accompagnamento al Lavoro

• Incentivi Alle Assunzioni

• Autoimprenditorialità

• Formazione on the job

La Regione Campania, in collaborazione con l’ASI di Napoli e l’assistenza tecnica di ANPAL, eroga servizi alle imprese nell’individuazione di fabbisogni di competenze. Si tratta di politiche integrate per la rinascita e la riqualificazione del territorio di Caivano e dell’area nord di Napoli.

La dotazione finanziaria complessiva è di € 7.000.000 di cui € 5.500.000 per misure di politiche attive e incentivi all’occupazione e € 1.500.000 per la realizzazione di un polo educativo.

In particolare, le misure di politiche attive del lavoro prevedono:

– Incentivi per le assunzioni – € 2.500.000

– Pratica 6 mesi – € 1.500.000

– Autoimprenditorialità – € 1.500.000

Ecco nel dettaglio gli incentivi:

Dote all’impresa

L’Incentivo per l’assunzione a Tempo Indeterminato è pari a € 7.000,00. L’Incentivo per l’assunzione a Tempo Determinato è pari a € 2.500,00. Il percorso prevede l’accompagnamento al lavoro e l’orientamento erogato da Spazio Lavoro.

Pratica 6 mesi

L’esperienza pratica lavorativa dei giovani presso le aziende viene riconosciuta dalla Regione Campania con un impegno economico di € 600 mensili per tutto il periodo di pratica.

Il Voucher autoimpresa

Il Voucher autoimpresa di importo complessivo pari a 25.000€, è strutturato per favorire e sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

Si rivolge a chi vuole mettersi in proprio in forma singola o associata, anche attraverso una cooperativa per incoraggiare la creazione di piccole attività imprenditoriali da parte di persone prive di occupazione.