Inaugurato il primo Centro antiviolenza alla Sapienza di Roma

È stato inaugurato oggi, 27 luglio, a Roma presso i locali di via dello Scalo San Lorenzo 61/B il primo Centro antiviolenza di Sapienza Università di Roma, alla presenza della Rettrice Antonella Polimeni, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, Enrica Onorati dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione Paolo Orneli, del Presidente DiSco Lazio Alessio Pontillo e della Presidente del Telefono Rosa Maria Gabriella Cernieri Moscatelli.

Il Centro antiviolenza sarà attivo da oggi, mercoledì 27 luglio e garantirà, a titolo gratuito, i seguenti servizi:

• Ascolto – colloqui telefonici e preliminari per individuare i bisogni e le emergenze, fornendo il primo supporto;

• Accoglienza – garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza;

• Assistenza psicologica – sostegno psicologico individuale o in gruppi di mutuo aiuto anche in collaborazione con le strutture ospedaliere e i servizi territoriali;

• Supporto ai figli e alle figlie minori vittime di violenza assistita;

• Orientamento al lavoro;

• Orientamento all’autonomia;

• Assicurare collegamenti con le case rifugio e altri centri antiviolenza e con le istituzioni;

• Percorso di uscita dalla violenza.

Ha dichiarato la Rettrice Antonella Polimeni:

Il Centro che abbiamo inaugurato rappresenta il raggiungimento di un obiettivo e al contempo un passo in avanti nella lotta contro ogni forma di violenza e di discriminazione, in particolar modo in un quartiere complesso come quello di San Lorenzo.

Lo abbiamo fortemente voluto come Comunità universitaria perché esso è parte integrante della mission di Sapienza volta a promuovere una società sempre più equa e inclusiva.