Inaugurato il nuovo Brand del Comune di Napoli in piazza Municipio

Armato: ‘Il Brand ha le immagini più suggestive o comunque più iconiche della nostra città’

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza dell’Assessore al Turismo e alle attività produttive Teresa Armato, il nuovo Brand del Comune di Napoli in piazza Municipio.

‘Brand Napoli’ è un’installazione composta da 12 pannelli con la scritta ‘Napoli’ in italiano e in inglese, collocata in piazza Municipio lato Porto, nei pressi di via Acton, che accoglierà i turisti in arrivo in città via mare e i tanti visitatori della zona di piazza Municipio.

Il progetto dell’architetto Marco Tatafiore è stato realizzato e installato dalla Intersport Pubblicità di Marco Cicala con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la città e la sua immagine.

Il ‘Brand Napoli’ offrirà ai turisti l’opportunità di scattare selfie con i simboli di Napoli. Tra questi, sono raffigurati il San Gennaro dipinto da Jorit, la pizza, il babà, la stazione della metropolitana Toledo, Pulcinella, il Vesuvio, la vista sul golfo e il mare e ancora Maradona, Palazzo Donn’Anna e il mare di Posillipo.

Assessore Armato: