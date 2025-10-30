Inaugurato il CISAF in Mozambico

Un polo dedicato all’agroforestazione rigenerativa e allo sviluppo sostenibile, che promuove formazione e ricerca a sostegno delle comunità locali, rafforzando la sicurezza alimentare e la resilienza climatica

Martedì 28 ottobre è stato inaugurato il nuovo Centro di Innovazione, Divulgazione e Formazione Permanente in Sistemi Agroforestali, CISAF, realizzato nell’ambito del progetto ETHAKA – finanziato dal Governo Italiano attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AICS, e implementato da ICEI – Istituto Cooperazione Economica Internazionale – che ha un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.

Il CISAF, che ne rappresenta il cuore, è uno spazio dedicato alla formazione, alla ricerca e alla diffusione di pratiche agroforestali rigenerative nel Paese.

Il Centro, ideato e realizzato da ICEI con il finanziamento della Cooperazione Italiana e in partenariato con l’Università Licungo di Quelimane, nasce con l’obiettivo di accelerare e ampliare la diffusione dei Sistemi Agroforestali Successionali, SAFS, come strumento di trasformazione rurale e sociale.

Il centro rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per la formazione di tecnici, ricercatori, imprese e funzionari pubblici, per la ricerca applicata, l’estensione rurale, l’assistenza tecnica e l’advocacy in materia di politiche agroforestali.

Le principali attività del CISAF includono:

• formazione continua e sperimentazione sul campo: corsi pratici, campi dimostrativi e supporto diretto ai contadini, per diffondere tecniche SAF, anche integrate con apicoltura, acquacoltura e foraggiocoltura;

• banche di semi e vivaio provinciale: conservazione di specie autoctone, produzione di piantine per estensioni agricole e vendita;

• ricerca applicata e scambi di conoscenze: borse di studio per tesi universitarie, visite di studio, workshop e fiere di scambio semi;

• sviluppo di filiere rurali: supporto alla creazione di micro e piccole imprese di prodotti agroforestali, miglioramento dell’accesso ai mercati e generazione di reddito, con forte focus su donne e giovani.

Paolo Enrico Sertoli, Direttore della sede AICS di Maputo, ha affermato:

Il CISAF rappresenta una conquista collettiva, frutto di un percorso avviato da diversi anni dalla Cooperazione Italiana e dall’AICS in Mozambico: sostenere l’agricoltura familiare, rafforzare la sicurezza alimentare e nutrizionale e promuovere modelli produttivi sostenibili. L’agricoltura è uno dei settori chiave della cooperazione tra Mozambico e Italia, come previsto dal Piano Indicativo Pluriennale 2022/2026, con un budget di circa 100 milioni di euro, focalizzato sulla Provincia di Manica e sul Corridoio della Beira.

Rosaria De Paoli, Direttrice di ICEI, ha dichiarato:

Il CISAF è la realizzazione di un sogno che portiamo avanti da anni, e che è nato proprio qui in Mozambico: creare un centro vivo di conoscenza, ricerca e sperimentazione sull’agroforestazione. È qui che ICEI ha iniziato il suo percorso, insieme ai partner locali, per rafforzare la resilienza delle comunità di fronte alle sfide climatiche, aiutandole a raggiungere una produzione agricola sostenibile, capace allo stesso tempo di rigenerare i territori. Non è solo un luogo fisico, ma un laboratorio di idee e collaborazione: uno spazio che traduce nella pratica il nostro impegno per un’agricoltura sostenibile, basata sulla scienza e centrata sulle persone. Da questa esperienza pionieristica, oggi ICEI porta l’agroforestazione anche in Brasile, Tanzania, Colombia e Sri Lanka.

Con il CISAF, ICEI intende ampliare il modello SAF ad altre regioni del Mozambico e agli altri Paesi in cui opera, promuovendo l’emancipazione di donne e giovani, consolidando il proprio ruolo di riferimento nello sviluppo rurale sostenibile e sostenendo politiche pubbliche favorevoli all’agroforestazione e all’agricoltura rigenerativa.

L’inaugurazione del Centro di Innovazione, Divulgazione e Formazione Permanente in Sistemi Agroforestali segna una tappa fondamentale nel percorso che ICEI sta portando avanti verso la costruzione di comunità più resilienti, inclusive e sostenibili in tutto il mondo, puntando sull’agroforestazione rigenerativa, sulla formazione e sull’innovazione come strumenti concreti di trasformazione delle comunità locali e del loro futuro.