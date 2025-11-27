Inaugurato il Centro Donna di Pianura a Napoli

Ferrante: Sostegno e tutela alle donne, serve un cambio di mentalità per fermare la violenza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Inaugurato questa mattina il Centro Donna di Pianura, un luogo dedicato all’ascolto, al sostegno e alla tutela delle donne.

L’apertura del centro, finanziato dal Comune di Napoli e attivato in collaborazione con le cooperative sociali Xenia e Adesia, rappresenta un passo concreto nella lotta contro la violenza di genere e nella promozione delle pari opportunità.

All’inaugurazione è intervenuta l’Assessore alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, che ha preso parte anche all’incontro di sensibilizzazione e confronto per sostenere e promuovere la cultura del rispetto.

Durante l’incontro sono intervenute Maria Carillo, presidente di Xenia, ed Elena Giorgia Carrucola, di Adesia, che hanno illustrato il ruolo delle realtà sociali nella costruzione di reti di supporto.

La coordinatrice del Centro Donna Luciana Sullo ha presentato il progetto e le attività già avviate, mentre la psicologa Francesca Diffidenti ha condiviso riflessioni sulle esperienze raccolte nei gruppi di ascolto.

Momento centrale è stata la proiezione del video con le testimonianze delle donne che hanno scelto di raccontare la loro storia, segno di coraggio e speranza.

L’Assessore alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante ha sottolineato: