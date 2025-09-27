Inaugurato a Vado di Camaiore (LU) nuovo parcheggio

50 nuovi posti auto intitolati a Carlo Parducci, maestro della storica Filarmonica G. Puccini

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un segnale concreto per la comunità di Vado: la Regione Toscana, insieme al Comune di Camaiore (LU), ha inaugurato oggi un nuovo parcheggio vicino all’area delle scuole, offrendo 50 posti auto in più.

L’opera risponde alle esigenze di un borgo ampio e vivace, rafforzando la qualità della vita dei cittadini.

L’area è stata intitolata a Carlo Parducci, primo Maestro della Filarmonica G. Puccini di Camaiore, in occasione dei 180 anni della storica Banda cittadina. Un gesto che unisce l’attenzione ai servizi con il valore della memoria e della tradizione locale.

Il Presidente della Regione che è intervenuto alla inaugurazione dell’opera, esprimendo la sua soddisfazione, ha detto che Vado aveva bisogno di questo intervento e la Regione, attraverso una variazione di bilancio, ha dato risposta.

Oggi quindi si festeggia un risultato concreto: un parcheggio utile, un’opera di comunità, una grande festa di popolo. Iniziative di questo tipo rafforzano per i cittadini il legame tra politica e comunità e rappresentano un esempio di come servizi e identità possano crescere insieme.